Organizado pelo Cinema do Brasil e Festival de Locarno, o São Paulo – Locarno Industry Academy International terá sua segunda edição durante a 42ª Mostra Internacional de Cinema em São Paulo e o SP Mercado Audiovisual & Criativo, de 24 a 28 de outubro, dentro da 42ª Mostra Internacional de Cinema em São Paulo.

O evento oferecerá, a um grupo de 10 participantes do Brasil e também estrangeiros (principalmente latino-americanos), a chance de encontrar com convidados-palestrantes e tutores da indústria do cinema brasileira e internacional, bem como desfrutar da experiência do festival.

O workshop de quatro dias é destinado a auxiliar jovens profissionais, que trabalham em marketing, vendas, distribuição tradicional e digital, exibição e programação, a entender os desafios da indústria de cinema independente na cena brasileira e internacional.

Lançado pela primeira vez no Festival de Locarno em 2014, o Industry Academy é um programa para jovens profissionais que desenvolvem atividades em marketing, vendas internacionais, distribuição, exibição e programação (festivais, cineclubes, museus, cinematecas). Foi criado para ajudá-los a se posicionarem na indústria e também interagir de uma maneira estratégica com a indústria regional/internacional e players relevantes do mercado.

A convocatória está aberta até domingo, 9 de setembro, para jovens profissionais interessados, de preferência já trabalhando em uma empresa estabelecida. É necessário falar inglês para participar do workshop.

Para se inscrever, é preciso enviar por email o seguinte material:

- Ficha de Inscrição preenchida (acesse neste link https://goo.gl/forms/ZQaCr20FcWB4v5Ey1)

- CV e foto do participante

- Carta de Intenção (em inglês)

Os participantes selecionados serão anunciados no dia 1º de outubro no site do Cinema do Brasil www.cinemadobrasil.org.br. Mais informações estão disponíveis no link https://goo.gl/vDMk6V.