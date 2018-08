Até o dia 31 de agosto, estão abertas as inscrições para o Diáspora Lab, que vai selecionar seis projetos de longa-metragem, em fase de desenvolvimento, de realizadores negros/as da CONNE (regiões Centro-Oeste, Nordeste e Norte do Brasil), sendo três de ficção e três de documentário. A proposta do laboratório é que os projetos selecionados participem de atividades de consultoria com profissionais de destaque no cenário audiovisual brasileiro, durante cinco dias, de 22 a 26 de outubro, na cidade de Cachoeira, no Recôncavo Baiano. O regulamento do evento pode ser consultado no site www.diasporaconecta.com.

O Diáspora Lab consiste em um programa imersivo de desenvolvimento de projetos de longa-metragem de ficção e documentário para realizadores/as negros/as brasileiros, cujo objetivo principal é fortalecer as propostas narrativas e as estratégias da produção de projetos em fase de desenvolvimento. Seis projetos serão selecionados e seus respectivos diretores e produtores participarão de atividades de capacitação e consultoria durante cinco dias com destacados profissionais do audiovisual brasileiro.

A Diáspora Conecta é uma plataforma que articula ações de inovação e criatividade, promovendo atividades de experimentação, capacitação e reflexão em torno da produção artística afrodiaspórica. A iniciativa visa propiciar um espaço de encontro entre realizadores, produtores, agentes do mercado e o público em geral.

As demais atividades da plataforma serão realizadas ao longo dos meses de agosto, setembro e outubro de 2018, em Salvador e Cachoeira, e abrigará um Laboratório de Desenvolvimento para projetos audiovisuais, o Diáspora Lab; cursos intensivos de capacitação e imersões em criatividade e inovação, a Escola Diáspora; e uma série de seminários com artistas.