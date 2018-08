Em “Ferrugem”, Aly Muritiba mergulha no universo jovem para contar a história de Tati, uma adolescente cheia de vida, que gosta de compartilhar seus melhores momentos no Instagram e Facebook e que terá sua vida virada do avesso quando algo que ela não queria compartilhar com ninguém cai no grupo de whatsapp do colégio.

Após fazer sua estreia mundial na mostra competitiva World Cinema, do Festival de Sundance 2018, e ser exibido em diversos festivais ao redor do mundo, como o 20th Taipei Film Festival (Taiwan), o 20th SEOUL International Women’s Film Festival (Coreia do Sul), o 48th Edition of the Giffoni Film Festival (Itália), o longa recebeu três prêmios no Festival de Cinema de Gramado: melhor roteiro, melhor som e melhor filme. Em setembro, ele será exibido no San Sebastian International Film Festival, na Espanha, dentro da programação da mostra competitiva Horizontes Latinos, ao lado de outras grandes produções.

“Ferrugem” é uma produção da Grafo Audiovisual, em coprodução com a Globo Filmes, tem Fernando Meirelles e Guel Arraes como produtores associados, George Moura como supervisor de roteiro e será distribuído no Brasil pela Olhar Distribuição, com estreia nos cinemas em 30 de agosto.