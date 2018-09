Camocim, de Quentin Delaroche, é o lançamento de setembro da Sessão Vitrine Petrobrás, que estreia dia 13. O longa mostra a dualidade partidária da cidade de Camocim de São Félix, interior de Pernambuco, em época de eleições. Dois líderes políticos disputam a vaga na Câmara dos Vereadores, enquanto seus cabos eleitorais organizam toda a campanha na cidade.

O protagonismo fica por conta de Mayara Gomes, cabo eleitoral e amiga de César Lucena, candidato a vereador. A jovem de 23 anos luta politicamente por um futuro melhor para sua cidade e para todos que nela habitam.

A cada quatro anos, o cotidiano calmo e tranquilo de Camocim de São Félix, pequena cidade do interior do Pernambuco, é chacoalhado. Durante a campanha municipal, a cidade se divide em duas, e todas as vidas parecem orbitar em torno da política.