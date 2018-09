A plataforma Diáspora Conecta, que articula ações de inovação e criatividade, promovendo atividades de experimentação, capacitação e reflexão em torno da produção artística afrodiaspórica, prorrogou as inscrições, até o dia 7 de setembro, para o Diáspora Lab, que vai selecionar seis projetos de longa-metragem em fase de desenvolvimento de realizadores negros/as da CONNE (regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste do Brasil), sendo três de ficção e três de documentário.

A proposta do laboratório é que os projetos selecionados participem de atividades de consultoria com profissionais de destaque no cenário audiovisual brasileiro, durante cinco dias, de 22 a 26 de outubro, na cidade de Cachoeira, no Recôncavo Baiano. O regulamento está disponível no site www.diasporaconecta.com.