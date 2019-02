Estão abertas as inscrições para a VIII edição do Festival Primavera do Cine, realizado na cidade de Vigo, na Espanha. O festival é um dos maiores da Galícia e uma porta de entrada para os filmes brasileiros na Europa.

Na última edição, três filmes brasileiros foram premiados pelo público: Elis, de Hugo Prata, como melhor longa-metragem, O Vestido de Myriam, de Lucas H. Rossi, eleito como melhor curta, e Água Mole, animação de Laura Gonçalves e Alexandre Ramires.

Pelo segundo ano consecutivo, o Festival Primavera do Cine também vai exibir as novas produções da Mostra do Cine Brasileiro, organizado pela Embaixada brasileira de Madrid.

As inscrições podem ser feitas até o dia 25 de fevereiro, no site do festival, http://primaveradocine.com.