Um dos maiores e mais influentes cineastas contemporâneos, consagrado com diversos prêmios e homenagens internacionais, com vários filmes em praticamente todas as listas de “melhores de todos os tempos”, cinéfilo apaixonado e um grande incentivador da preservação de filmes, Martin Scorsese, finalmente, ganha uma retrospectiva no Brasil. Será a primeira vez que o público terá a oportunidade de ver um panorama com os primeiros curtas, documentários, os principais longas-metragens de ficção e ainda um filme para TV. Esta homenagem ao diretor norte-americano, que agrada tanto o grande público, como os cinéfilos e a crítica, ganhou o nome simplesmente de Scorsese e chega a São Paulo no dia 6 de fevereiro, no CCBB, com diversas sessões gratuitas. Na capital paulista, a mostra também terá exibições no CineSesc (de 14 a 20/02).

A retrospectiva exibirá 25 longas-metragens de ficção, desde o longa de estreia Quem Bate à minha Porta? (Who’s that Knocking at my Door ?, 1967), com o ator Harvey Keitel e a montadora Thelma Schoonmaker, grandes colaboradores do cineasta, até Silêncio (Silence, 2016), passando por clássicos como Taxi Driver (1976), primeira Palma de Ouro de Scorsese, Os Bons Companheiros (Goodfellas, 1990), Os Infiltrados (The Departed, 2006), que deu a Scorsese seu único Oscar de direção, apesar de inúmeras indicações, e, ainda, raridades como Sexy e Marginal (Boxcar Bertha, 1972) e Caminhos Perigosos (Mean Streets, 1973). Quatro documentários, entre eles Uma Viagem Pessoal pelo Cinema Americano (A Personal Journey with Martin Scorsese Through American Cinema, 1995), uma verdadeira aula de cinema; quatro curtas-metragens, entre eles The Big Shave (1967), que fez o diretor levar seu primeiro prêmio para casa – L’Age d’Or –, e Michael Jackson: Bad (1987); e um filme para TV, Histórias Maravilhosas/Mirror, Mirror (série Amazing Stories, 1986), completam a programação da mostra, somando 33 produções.

Nos anos 70, Martin Scorsese fez amizade com os influentes Brian De Palma, Francis Ford Coppola, George Lucas e Steven Spielberg. Juntos, transformaram aquele período em uma das décadas mais especiais do cinema americano. Em 1976, Scorsese lança Taxi Driver, considerado um dos melhores filmes da história do cinema, que consolidou a sua parceria com o ator Robert de Niro e ganhou a Palma de Ouro em Cannes.

Conhecido como um diretor de gênero, Scorsese demonstra grande interesse por filmes de máfia. De Os Bons Companheiros até Os Infiltrados, passando por Cassino, é clara a persistência do diretor no tema da violência. O cineasta também é famoso por dispositivos como o uso da câmera lenta, voz em off, travelling e imagem congelada. Assim como outros mestres, é um diretor que virou adjetivo e influencia diversos diretores no mundo inteiro, como Quentin Tarantino e Oliver Stone. Lança praticamente um filme por ano, desde a década de 60, e produz quase todos os seus filmes.

Além da sua carreira como cineasta, Scorsese tem sido, por mais de três décadas, um dos maiores apoiadores da preservação de filmes. Ele sempre chama a atenção para a importância da manutenção dos arquivos de filmes e criou, junto com outros cineastas, a The Film Foundation, que restaura filmes em risco de desaparecer.

A mostra Scorsese contará com um debate (que terá tradução em libras) com os críticos Neusa Barbosa e Paulo Santos Lima e mediação do curador José de Aguiar. A mostra também oferecerá um curso de três dias com Paulo Santos Lima, cujas inscrições podem ser realizadas através do email mostrascorsese@gmail.com. Os dois eventos são gratuitos. Além disso, quem juntar cinco ingressos de diferentes sessões ganha um catálogo produzido especialmente para a mostra com fotos, fichas técnicas, filmografia, textos críticos inéditos e clássicos de publicações nacionais e estrangeiras.

A mostra apresentará também uma sessão inclusiva do filme Touro Indomável (Raging Bull, 1980), com audiodescrição, tradução de libras, legendagem descritiva e entrada gratuita.

A programação completa da mostra está disponível em www.bb.com.br/cultura.

Mostra Scorsese

Data: 6 de fevereiro a 4 de março

Local: Centro Cultural Banco do Brasil São Paulo – Rua Álvares Penteado, 112 – Centro – Acesso ao calçadão pela estação São Bento do Metrô – (11) 3113-3651/3652