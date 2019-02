O Universal TV estreará, no dia 3 de março, às 23h, a segunda temporada de “Amigo de Aluguel”, produzida pela O2 Filmes. Nos novos episódios da série, Fred (Felipe Abib) precisará assumir papéis ainda mais exóticos para resolver os problemas de seus clientes. Ele terá, ainda, que reconquistar sua amizade com Jun Ho (Thiago Amaral) e se reaproximar do filho.

A segunda temporada contará com cinco episódios e terá as participações especiais de Bianca Müller (“Unidade Básica”), Luiz Serra (“171 – Negócios de Família”), Marianna Armellini (“Olívias na TV”), Robson Nunes (“Tim Maia”), Cris Nicolotti (“Babilônia”), Virginia Cavendish (“Lisbela e o Prisioneiro”) e Thomas Huszat (“À Deriva”).

No episódio de estreia da nova temporada, “O Padre”, Fred precisa assumir a identidade de um padre para realizar um batismo e, assim, tirar a sogra católica do pé de sua cliente, Julia (Micheli Machado).

Enquanto isso, Ivan (Enzo Barone) decidiu fazer primeira comunhão, pegando Fred de surpresa, que não apoia a escolha do filho, pois acredita que ele foi influenciado pelo padrasto. Jun Ho volta de suas férias em Cuba, mas continua chateado com Fred.

A comédia é protagonizada por Felipe Abib (“Vai que Dá Certo 2”), que interpreta Fred, um ator que tem fobia de palco. Desempregado, sem perspectivas e com um filho de 9 anos para criar, ele acaba aceitando um trabalho inusitado: ser um “Amigo de Aluguel”. Porém, Frederico não é um “amigo” qualquer. Ator e perfeccionista, ele estuda e cria personagens de ficção, sob medida, para a vida real dos clientes. Ele pode se transformar rapidamente em um namorado, tio, herdeiro, guru de autoajuda, padre, avô, mulher ou seja lá quem for. Por contradição do destino, ele, que é tão talentoso para consertar as vidas alheias, não consegue consertar sua própria vida.

“Amigo de Aluguel” é uma série que mistura elementos da estrutura de séries procedurais: a missão do dia que se resolve no próprio episódio; e serializadas: através dos conflitos individuais que se desenvolvem durante toda a temporada.

Criada por Dainara Toffoli e Josefina Trotta, a série traz também no elenco principal Luciana Paes (“Crô: O Filme” e novela “Além do Horizonte”), Thiago Amaral (“Todas as Razões para Esquecer”) e Christiana Ubach (minissérie “Felizes para Sempre?”). A direção é de Dainara Toffoli, Luis Pinheiro e Max Calligaris.

Já em sua estreia, “Amigo de Aluguel” recebeu cinco indicações ao The Brazilian Critic 2018 e venceu nas categorias “Melhor Ator em Série de Comédia” (Felipe Abib) e “Melhor Atriz Coadjuvante em Série de Comédia (Luciana Paes).