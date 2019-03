Continuação da franquia de sucesso de público e de crítica, “Cine Holliúdy 2 – A Chibata Sideral”, de Halder Gomes, estreia no dia 21 de março, no Nordeste e Brasília (DF), estrelado por Edmilson Filho, que volta a interpretar Francisgleydisson, além de Samantha Schmütz e Roberto Bomtempo. Diante da necessidade de se reinventar após o fechamento definitivo dos cinemas do interior do Ceará, ele decide se arriscar na carreira de cineasta e produzir um filme de ficção científica.

“Cine Holliúdy 2 – A Chibata Sideral” completa uma divertida trilogia involuntária sobre o cinema popular no Nordeste do Brasil: “Cine Holliúdy” abordou o fechamento dos cinemas do interior do Ceará na década de 70, após a chegada da TV. “O Shaolin do Sertão” retratou a chegada do vídeo cassete na década de 80 como salvação dos órfãos aficionados pelas sessões de cinema de gênero (artes marciais) e “Cine Holliúdy 2” faz uma grande homenagem aos cineastas dos lugares mais remotos do país, porém não menos apaixonados pela sétima arte”.

No elenco, estão também Miriam Freeland, Ariclenes Barroso, Milhem Cortaz, Falcão, Gorete Milagres, Chico Diaz, Rainer Cadete, Sophia Abrahão, Sergio Malheiros, Bolachinha, Haroldo Guimarães, entre outros.

O longa tem produção da Glaz e ATC Entretenimentos, em coprodução com a Globo Filmes, Paramount Pictures e Telecine, distribuição da Downtown Filmes/Paris Filmes e investimento do FSA e Funcine BRB, e TIM.