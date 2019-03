Em parceria com o canal Cartoon Network, a Rede Cinemark exibirá, com exclusividade, Irmão do Jorel – Edição Especial Alucinante, criado por Juliano Enrico, em um único enredo que parece um filme, mas não é. A exibição conta a história da amizade entre Lara e Irmão do Jorel, mesclando conteúdos existentes, inéditos e extras feitos especialmente para o cinema. As sessões – duas por dia – estão marcadas para 23 e 24 de março, em 30 complexos. Os ingressos já estão disponíveis no site e nas bilheterias.

O especial faz parte da expansão do projeto Cine Cartoon, que vai levar para os cinemas de todo o Brasil uma programação regular de conteúdo inédito das propriedades mais amadas do canal. A parceria com a Rede Cinemark promete levar ainda mais três shows às telonas em 2019.

Na televisão desde 2014, a animação brasileira Irmão do Jorel já tem três temporadas coproduzidas pelo Cartoon Network e o Copa Studios. O irmão do Jorel é o filho caçula de uma excêntrica família de acumuladores. Com a ajuda de sua melhor amiga Lara, ele enfrenta os primeiros obstáculos da vida em um ritmo alucinante e divertido. Sempre fazendo de tudo para não ser ofuscado pela popularidade de seu irmão mais velho, o protagonista nunca tem seu nome revelado.

O especial será exibido em cinemas de Belo Horizonte (BH Shopping e Pátio Savassi), Brasília (Iguatemi Brasília e Píer 21), Campinas (Iguatemi Campinas), Campo Grande (Shopping Campo Grande), Curitiba (Shopping Mueller), Florianópolis (Floripa Shopping), Guarulhos (Internacional Shopping), Natal (Midway Mall), Niterói (Plaza Shopping), Porto Alegre (Barra Shopping Sul), Recife (RioMar), Rio de Janeiro (Botafogo Praia Shopping, Carioca Shopping e Downtown), Salvador (Salvador Shopping), São Caetano (ParkShopping), São José dos Campos (Colinas Shopping), São Paulo (Aricanduva, Central Plaza, Mooca Plaza Shopping, Eldorado, Market Place, Metrô Santa Cruz, Pátio Higienópolis, Pátio Paulista, SP Market e Villa Lobos) e Vitória (Shopping Vitória).