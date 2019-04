© Mariana Vianna

Depois de quatro semanas de gravações no Rio de Janeiro, chegou ao fim as filmagens da série de comédia “Matches”, produzida pela Migdal para a Warner Channel. Criada por Carolina Castro e Marcelo Andrade e dirigida por Duda Vaisman e Calvito Leal, a série possui 10 episódios e mostrará os encontros e desencontros e as aventuras amorosas dos amigos Ricardo (João Baldasserini), Escovão (Renato Livera), Lara (Juliana Silveira) e Mila (Evelyn Castro), retratando como a internet alterou os modelos de paquera e relacionamento.

Na busca por novas experiências, sejam no amor ou no sexo, os quatro amigos contam com o empurrãozinho do aplicativo de pegação “Matches”. Na ferramenta digital, todo mundo tem vez: românticas como Lara, tímidos como Ricardo, liberais como Mila e malandros como Escovão. De encontros fracassados a situações constrangedoras, eles se abrem para o novo e começam a colecionar histórias para contar.

Animados para explorar e entender melhor o mundo virtual, o grupo quase esquece que a vida real também precisa de atenção. Aline Riscado, Amanda de Godoi, Bruno Ferrari, Maria Joana, Rocco Pitanga e Camila Lucciola também integram o elenco.