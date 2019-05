Estreia nesta quinta-feira, 16 de maio, “45 Dias sem Você”, primeiro filme do diretor Rafael Gomes. Além dos cinemas de todo o Brasil, o longa-metragem também será lançado nas plataformas digitais na mesma data.

No filme, conhecemos Rafael, que espera 45 dias por um amor que não retorna. Para curar seu coração partido, decide exilar-se de si mesmo e parte rumo a três diferentes destinos. Em três capítulos, vemos o protagonista conviver com amigos que, por motivos diversos, abandonaram o mundo em que viviam: Júlia na Inglaterra, Fábio em Portugal e Mayara na Argentina.

No elenco, está o ator Ícaro Silva (da novela “Verão 90″ e da série “Coisa Mais Linda”), Rafael de Bona, em seu primeiro papel como protagonista, a atriz Mayara Constantino (“Sessão de Terapia” e “Tudo o que É Sólido Pode Derreter”), o ator, diretor e dublador Fábio Lucindo (por quase duas décadas a voz brasileira do protagonista da série Pokémon), além da estreante Julia Correa.

Diana Almeida e Daniel Ribeiro (produtores do premiado longa-metragem “Hoje Eu Quero Voltar Sozinho”) são os coprodutores de “45 Dias sem Você”.

Criador de séries de sucesso como “Tudo que é Sólido Pode Derreter” (Cultura) e ainda “3 Teresas” e “Vizinhos” (ambas para o GNT) e consagrado como diretor de teatro, Rafael Gomes inaugura com esta estreia no cinema uma trilogia cinematográfica, com os três títulos já filmados.

No longa, o elenco é apresentado ao público com o próprio nome, borrando os limites entre realidade e ficção. Outro detalhe curioso é que na vida real os atores já viveram nas cidades por onde Rafael, o protagonista, passa ao longo da história. “45 Dias sem Você” é, portanto, uma história de ficção com personagens documentais.

Filmado na Inglaterra, França, Portugal, Argentina e Brasil, o longa foi selecionado para os festivais Cinema Diverse: The Palm Springs LGBTQ Film Festival 2018, OUTShine Film Festival 2018, San Antonio QFest – LGBT International Film Festival 2018, para a Mostra Competitiva de Longas-Metragens do Festival Mix Brasil (2018) e para o encerramento do Curta Santos 2018.