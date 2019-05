As inscrições para o 8º Festival Internacional Pequeno Cineasta (FIPC), que vai acontecer em outubro em diversos locais do Rio de Janeiro, foram prorrogadas para até 10 de junho. A inscrição é gratuita e pode ser feita pelo site www.pequenocineasta.com.br. Criado em 2010, pela atriz e produtora Daniela Gracindo, o festival apresenta um panorama da produção audiovisual infanto-juvenil do Brasil e do mundo e conta com o patrocínio da Prefeitura da Cidade do Rio De Janeiro, da Secretaria Municipal De Cultura e do Canal Gloob, por meio da Lei Municipal de Incentivo à Cultura.

Para concorrer, os pequenos cineastas devem ter entre 8 e 17 anos e produzir um curta de 1 a 10 minutos de duração. Todo tipo de filme é bem-vindo: ficção, documentário, experimental e animação. A temática também é livre. O elenco não precisa ser obrigatoriamente formado por crianças ou jovens, mas as obras devem refletir as opiniões e pensamentos das crianças e jovens envolvidos na sua criação. A categoria que o filme concorrerá será definida pela idade do participante mais velho. Educadores, professores e instrutores podem orientar os jovens em assuntos relacionados a suporte técnico, como edição, operação de equipamentos, produção, etc., mas não pode haver, interferência no processo criativo.

Os curtas devem ser enviados por e-mail através de link para download acompanhado de fotos de divulgação e do making of. Não serão aceitas obras que contenham mensagens que violem os direitos humanos ou valores democráticos. O regulamento completo está disponível no site do festival.

Os filmes em competição serão avaliados por um júri composto por crianças e jovens que já tenham experiência na realização de obras audiovisuais. O público também elege o seu preferido nas competitivas nacional e internacional, divididas em duas categorias: de 8 a 12 anos e de 13 a 17 anos. Os vencedores levam para casa o Troféu Pequeno Cineasta e uma claquete profissional da Kodak.