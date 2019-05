A organização do 23º Florianópolis Audiovisual Mercosul – FAM 2019 prorrogou, até o dia 10 de maio, as inscrições dos filmes para serem submetidos a seleção do festival. Neste ano, são seis Mostras Competitivas e podem participar videoclipes de até cinco minutos, filmes de temática infanto-juvenil com até 15 minutos de duração, curtas de todos os gêneros com até 30 min, documentários e longas-metragens de ficção com mais de 70 minutos de duração.

A categoria longa-metragem ficção, deixa de ser convidada e passa a ser competitiva, um pedido antigo dos realizadores.

Os filmes inscritos irão concorrer nas seguintes categorias: Mostra de Curtas Mercosul e Catarinense, DOC – FAM, Mostra Infantojuvenil, Mostra Videoclipe e Mostra Longa Ficção. As inscrições podem ser realizadas na plataforma www.festhome.com ou gratuitas no site www.famdetodos.com.br.

O FAM é um espaço de formação de público, difusão da produção latino-americana e regional, além da reunião de profissionais do setor. Já são mais de duas décadas de dedicação ao desenvolvimento da cinematografia dos países membros do Mercosul.

O 23º Florianópolis Audiovisual Mercosul será realizado de 26 de setembro a 2 de outubro.