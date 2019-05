© Vans Bumbeers

O Syfy irá estrear, no dia 10 de maio, às 18h15, a segunda temporada do programa Cinelab Aprendiz, reality show produzido pela Boutique Filmes, que colocará vinte e um aspirantes em disputa do prêmio de melhor especialista em efeitos especiais. Ao todo, serão 13 episódios que serão exibidos todas as sextas-feiras, às 18h15.

O trio da primeira temporada, composto por Kapel Furman, Armando Fonseca e Raphael Borghi, está de volta para comandar a atração e juntos serão jurados e mentores de três times com cinco integrantes cada, que irão competir em provas semanais, onde precisarão produzir e gravar efeitos especiais com criatividade e baixo orçamento.

Logo na estreia, vinte e um competidores passarão por uma seletiva onde apenas quinze serão selecionados.

O grande vencedor do Cinelab Aprendiz 2 será estagiário de Armando, Kapel e Raphael no próximo longa-metragem dos cineastas, “Skull, a Máscara de Anhangá”.

Os episódios inéditos de Cinelab Aprendiz 2 poderão ser acompanhados no SYFY Play, plataforma de VOD e streaming, ao vivo durante a exibição no canal e estarão disponíveis após por um período determinado.