O projeto F+E – Formação de Empreendedores Audiovisuais abriu inscrições para os dois minicursos, que serão ministrados nos dias 29 e 30 de junho: Planos de Negócio para Produtoras Audiovisuais, com Lessandra Maione, e Coprodução e Financiamento internacional, com Karen Castanho. Cada curso possui 30 vagas e carga horária de 16 horas. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas através do site fefilmlab.com, até o dia 7 de junho.

O F+E visa a profissionalização e qualificação do produtor audiovisual, com uma programação formada por painéis em temas quentes da produção audiovisual, minicursos e o F+E Lab, um laboratório de formação e mentoria que selecionou quatro produtores das regiões CONNE para participar. Pensando no déficit de formação para produtores no Brasil e, sobretudo, de formação empreendedora e empresarial, o objetivo do projeto é começar a preencher essa lacuna.

O minicurso Planos de Negócio para Produtoras Audiovisuais convida o participante a dar um passo atrás, sair da inércia e do pragmatismo na gestão da produtora e se apropriar de ferramentas para fazer uma reflexão estratégica sobre o negócio, considerando suas forças, seus diferenciais e a realidade atual do mercado. Quem irá ministrar é Lessandra Maione, administradora, especialista em Design Estratégico de Negócios pelo IED e sócia-diretora da Maione Consultoria, empresa com atuação em Gestão Empresarial e Design Estratégico.

Já Karen Castanho irá oferecer um panorama do funcionamento do mercado audivosual internacional e as ferramentas necessárias para começar a se inserir neles no minicurso Coprodução e Financiamento internacional. A proposta é a de uma abordagem estratégica: por que, quando e como buscar o mercado internacional. Sócia fundadora da Biônica Filmes, Castanho é responsável pela gestão financeira e estruturação de projetos, incluindo negociações de coprodução, distribuição, financiamento e captação de recursos.

As vagas serão destinadas prioritariamente a produtores com algum experiência prévia, mas qualquer profissional do audiovisual pode se inscrever gratuitamente. Os minicursos serão ministrados no Centro de Formação do Sebrae Goiás, que fica na Avenida T-3, Setor Bueno.

O F+E é uma realização da Sertão Films e Vietnam Filmes com patrocínio do Governo de Goiás, através da Secretaria da Cultura e da Lei Goyazes, além da Papelaria Tributária, apoio do Sebrae e apoio institucional da GoFilmes e da CONNE.