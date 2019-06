A produtora Querô Filmes, com realização do Governo do Estado de São Paulo, através da Secretaria da Cultura e Economia Criativa, está com inscrições abertas para Oficina de Produção Audiovisual. Público a partir dos 16 anos pode se inscrever, sem limite máximo de idade, até o dia 9 de junho, através do link www.bit.ly/oficinasdecinemapsfa.

A oficina, que é gratuita, será realizada de 12 de junho a 5 de julho, às segundas, quartas e sextas, das 14h30 às 18h30, na Estação da Cidadania de Santos (Av. Ana Costa, 340, Campo Grande, Santos). No total, serão 35 horas de curso, divididas em 5 módulos e 2 diárias de gravações para produção de um minimetragem.

Na oficina, serão ensinadas as principais etapas para a produção de um minimetragem, como criação de roteiro, área técnica e manuseamento de equipamentos audiovisuais, pré-produção, gravação e edição, além da exibição do filme produzido em uma sessão de estreia especial para convidados.

A oficina faz parte do Programa Santista de Formações em Audiovisual – PSFA, contemplado com o edital de Apoio ao Desenvolvimento de Ações de Fomento ao Audiovisual, realizado pelo ProAC – Programa de Ação Cultural do Governo do Estado de São Paulo.

Mais informações pelo facebook da Querô Filmes www.fb.com/querofilmes e pelo instagram do projeto: @oficinasdecinemapsfa.