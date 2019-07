A partir de hoje, 18 de julho, até o dia 14 de agosto, o Circuito Spcine recebe a 6ª Mostra de Filmes Finalistas do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, que percorrerá 14 cidades brasileiras. Com intuito de incentivar a participação do público, através do voto popular, a mostra exibe os filmes finalistas das categorias disponíveis para votação: Melhor Longa-Metragem Ficção, Melhor Longa-Metragem Documentário, Melhor Longa-Metragem Estrangeiro e, pela primeira vez, Melhor Longa-Metragem Ibero-Americano. A programação completa, incluindo a lista de filmes, horários e locais estará disponível no site do Grande Prêmio,http://academiabrasileiradecinema.com.br/mostra.

A Mostra de Filmes Finalistas – Grande Prêmio do Cinema Brasileiro é organizada pela Academia Brasileira de Cinema com o apoio de parceiros locais. A 6º edição da mostra acontecerá nas cidades de Belém (PA), Fortaleza(CE), João Pessoa (PB), Sousa (PB), Cajazeiras (PB), Salvador (BA), Belo Horizonte (MG), Ouro Preto (MG), Rio de Janeiro(RJ), Maricá (RJ), Mendes (RJ), São Paulo (SP), Novo Hamburgo (RS) e Passo Fundo (RS).

Confira a lista dos filmes finalistas que poderão ser assistidos na mostra:

MELHOR LONGA-METRAGEM FICÇÃO

A VOZ DO SILÊNCIO de André Ristum. Produção: André Ristum por Sombumbo, Pablo Torrecillas e Rodrigo Castellar por TC Filmes

BENZINHO de Gustavo Pizzi. Produção: Tatiana Leite por Bubbles Project, Gustavo Pizzi por Baleia Filmes, Agustina Chiarino Voulminot e Fernando Epstein por Mutante Cine, Roberto Berliner e Rodrigo Letier por TvZero

CHACRINHA: O VELHO GUERREIRO de Andrucha Waddington. Produção: Angelo Salvetti, Cosimo Valerio, Altino Pavan por Media Bridge e Andrucha Waddington

O GRANDE CIRCO MÍSTICO de Carlos Diegues. Produção: Renata Almeida Magalhães por Luz Mágica produções

O PACIENTE: O CASO TANCREDO NEVES de Sergio Rezende. Produção: Mariza Leão por Morena Filmes

MELHOR LONGA-METRAGEM DOCUMENTÁRIO

A LUTA DO SÉCULO de Sérgio Machado. Produção: Eliane Ferreira por Muiraquitã Filmes, Joana Mariani por Mar Filmes, Diana Gurgel por Ondina Filmes, Lázaro Ramos e Tânia Rocha por Lata Filmes

EX PAJÉ de Luiz Bolognesi. Produção: Caio Gullane e Fabiano Gullane por Gullane e Laís Bodanzky e Luiz Bolognesi por Buriti Filmes

MY NAME IS NOW, ELZA SOARES de Elizabete Martins Campos. Produção: Elizabete Martins Campos e Tatiana Tonucci por IT Filmes, Comunicação e Entretenimento Ltda.

O PROCESSO de Maria Augusta Ramos. Produção: Maria Augusta Ramos por Nofoco Filmes

TODOS OS PAULOS DO MUNDO de Gustavo Ribeiro e Rodrigo de Oliveira. Produção: Vania Catani por Bananeiras Filmes

MELHOR LONGA METRAGEM ESTRANGEIRO

A FORMA DA ÁGUA / The Shapeof Water (EUA), dirigido por Guillermo del Toro. Distribuição: Fox Filmes

BOHEMIAN RHAPSODY / Bohemian Rhapsody EUA), dirigido por Bryan Singer. Distribuição: Fox Filmes

* INFILTRADO NA KLAN / Blackkkklansman (EUA), dirigido por Spike Lee. Distribuição: Universal Pictures.

EU, TONYA / I’ Tonya (EUA), dirigido por Craig Gillespie. Distribuição: Califórnia Filmes

ME CHAME PELO SEU NOME / Call me by Your Name (EUA), dirigido por Luca Guadagnino. Distribuição: Sony Pictures

* NASCE UMA ESTRELA/A Star is Born (EUA), dirigido por Bradley Cooper. Distribuição: Warner Bros

THE SQUARE – ARTE DA DISCÓRDIA / The Square (Suécia, Alemanha, França, Dinamarca), dirigido por Ruben Östlund. Distribuição: Pandora Filmes

TRÊS ANÚNCIOS PARA UM CRIME / Three Bilboards Outside Missouri (EUA), dirigido por Martin McDonagh. Distribuição: Fox Filmes

MELHOR LONGA METRAGEM IBERO-AMERICANO

A NOIVA DO DESERTO / La Novia Del Desierto (Argentina), dirigido por Cecilia Atán e Valeria Pivato. Distribuição: Imovision

ALGUÉM COMO EU (Brasil, Portugal), dirigido por Leonel Vieira. Distribuição: Paris Filmes

AS HERDEIRAS / Las Herederas (Paraguai, Alemanha, Brasil, Uruguai, Noruega, França), dirigido por Marcelo Martinessi. Distribuição: Imovision

CACHORROS / Los Perros (Chile), dirigido por Marcela Said. Distribuição: Imovision

UMA NOITE DE 12 ANOS / La Noche de 12 Años (Argentina, Espanha, Uruguai), dirigido por Álvaro Brechner. Distribuição: Vitrine Filmes.

* Em virtude da indisponibilidade dos filmes pelas distribuidoras, os finalistas na categoria Longa-Metragem de Ficção Estrangeiro ”Nasce Uma Estrela” e “Infiltrados na Klan” não serão exibidos na mostra. Com exceção das praças Belo Horizonte, Fortaleza, São Paulo e Rio de Janeiro, onde “Infiltrados na Klan” fará parte da programação. Porém, ambos continuam concorrendo e poderão ser votados pelo público na Votação Popular.