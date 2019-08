A primeira temporada de Pico na Neblina, nova produção brasileira original da HBO Latin America, estreia em 4 de agosto, às 21h, no canal HBO, na HBO GO e também no aplicativo HBO Inclusão (HBO IN), que oferece audiodescrição em português para deficientes visuais e legendas adaptadas com visualização ajustada e zoom para deficientes auditivos.

A série, que se passa em uma São Paulo ficcional onde a maconha foi legalizada, terá dez episódios com uma hora de duração cada. Além de toda a América Latina e Caribe, a produção também vai ao ar nos Estados Unidos e parte da Europa e da África, alcançando mais de 70 países.

Pico na Neblina tem como protagonista Biriba (Luis Navarro), traficante que decide deixar para trás a vida do crime e usar seus conhecimentos para vender o produto dentro da lei, junto com um sócio investidor pouco experiente, Vini (Daniel Furlan). Biriba terá que lidar com as inúmeras armadilhas do mundo dos negócios e o peso do seu passado no tráfico, incluindo a relação com seu melhor amigo Salim (Henrique Santana), que decide continuar na criminalidade.

A série conta também com participações da atriz e cantora Leilah Moreno e dos atores Teca Pereira, Bruno Giordano, Sabrina Petraglia, Maria Zilda Bethlem, entre outros. No elenco, estão ainda 18 atores selecionados por Quico e Fernando Meirelles, entre 2.600 jovens, que atenderam a uma convocação na internet para que aspirantes e atores em início de carreira enviassem vídeos caseiros gravados no próprio celular. Nascido e criado na periferia da Zona Leste, o ator Henrique Santana foi um dos que responderam ao convite.

A produção original da HBO Latin America tem direção geral de Quico Meirelles, que também assina a direção de episódios com Fernando Meirelles, Luis Carone e Rodrigo Pesavento. Pico na Neblina é produzida por Luis F. Peraza, Roberto Rios e Eduardo Zaca, da HBO Latin America Originals, e Andrea Barata Ribeiro, Bel Berlinck e Fernando Meirelles, da O2 Filmes. O roteiro é de Cauê Laratta, Chico Mattoso, Marcelo Starobinas e Mariana Trench. A série é realizada integralmente com investimentos próprios da HBO Latin America.