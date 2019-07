São Paulo acaba de ser escolhida como a cidade-sede do 18º Grande Prêmio do Cinema Brasileiro. O evento será realizado em 14 de agosto, no Theatro Municipal, e passa a integrar o Agendão, calendário cultural integrado do programa São Paulo Capital da Cultura, da Secretaria Municipal de Cultura, e o Programa SP Audiovisual, do Governo do Estado. É a primeira vez em 18 anos que a maior e mais importante premiação do cinema nacional sai do Rio de Janeiro para acontecer em outra cidade.

O anúncio aconteceu nesta sexta-feira (5/07), em cerimônia realizada na Prefeitura de São Paulo, que contou com a presença do prefeito Bruno Covas; do secretário municipal de Cultura, Alê Youssef; do secretário de Cultura e Economia Criativa do Estado, Sérgio Sá Leitão; da presidente da Spcine, Laís Bodanzky; e do presidente da Academia Brasileira de Cinema, Jorge Peregrino.

A mudança se deu por conta de uma articulação entre a Academia Brasileira de Cinema, que organiza o prêmio, a Spcine, a Secretaria Municipal de Cultura e a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado. O local da premiação em 2020 também está definido. Será na Sala São Paulo, equipamento cultural do Estado gerido pela Fundação Osesp.

Os premiados com o Troféu Grande Otelo em 30 categorias serão conhecidos durante a cerimônia, que terá transmissão ao vivo para todo o país pelo Canal Brasil.

O campeão de indicações é “Chacrinha: O Velho Guerreiro”, dirigido por Andrucha Waddington, que disputa o prêmio em 12 categorias. “O Grande Circo Místico”, de Cacá Diegues, tem dez indicações, seguido por “Benzinho”, de Gustavo Pizzi, com nove. Confira aqui a lista completa de indicações.

Este ano, serão premiados, pela primeira vez, o melhor filme latino-americano exibido no Brasil e as melhores séries de ficção e documentais independentes exibidas na TV por assinatura e em outras plataformas digitais.

Os finalistas da 18ª edição são nomeados pelos sócios da Academia, em votação sigilosa pela internet, apurada pela PwC. E, como acontece todo ano, os vencedores serão escolhidos no segundo turno, quando, além dos membros da Academia, o público vota nos seus favoritos nas três principais categorias: Melhor Longa-Metragem Ficção, Melhor Longa-Metragem Documentário e Melhor Longa-Metragem Estrangeiro.

Entre 18 de julho e 14 de agosto, os finalistas do Grande Prêmio também entram na programação oficial do Circuito Spcine, nas salas Spcine Roberto Santos, Spcine Olido, Spcine Cidade Tiradentes e nos CEUs.

A lista é composta por 22 filmes indicados nas categorias de Melhor Longa-Metragem de Ficção (como “Benzinho”, “Chacrinha: O Velho Guerreiro” e “O Grande Circo Místico”), Melhor Longa-Metragem de Documentário (como “My Name is Now, Elza Soares” e “O Processo”), Melhor Longa-Metragem Estrangeiro (como “Bohemian Rhapsody”, “Infiltrado na Klan” e “Me Chame pelo seu Nome”) e Melhor Longa-Metragem Ibero-Americano (como “As Herdeiras” e “Uma Noite de 12 Anos”).