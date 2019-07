"Tio Tomas: A Contabilidade dos Dias", de Regina Pessoa

Foi anunciado neste domingo, 21 de julho, no Rio de Janeiro, o resultado do 27º Anima Mundi. Realizado por Aída Queiroz, Cesar Coelho, Léa Zagury e Marcos Magalhães, o festival exibiu 335 filmes. Durante o encerramento, no CCBB, foram anunciados os vencedores das mostras competitivas. Contando com as mostras especiais, o festival apresentou produções de 45 países, entre os dias 17 e 21 de julho.

O vencedor do Grande Prêmio Anima Mundi é o curta “Tio Tomas: A Contabilidade dos Dias” (“Oncle Thomas – La Comptabilité des Jours”), coprodução Canadá, Portugal e França, dirigido pela portuguesa Regina Pessoa. Desde 2012, o curta vencedor do Anima Mundi é automaticamente inscrito pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood para concorrer ao Oscar de Melhor Curta-Metragem de Animação no ano seguinte.

O filme “Tio Tomas: A Contabilidade dos Dias” explora a relação especial da cineasta com seu tio. O filme é uma expressão de amor por esse homem não convencional, que desempenhou um papel decisivo em sua vida, além de ter despertado sua paixão criativa.

Depois de reunir mais de 15 mil pessoas no Rio, o festival acontece em São Paulo, de 24 a 28 de julho. A variada programação reúne longas e curtas para adultos, jovens e crianças de todas as idades, além de debates, conteúdos em realidade virtual e oficinas. A programação em São Paulo se espalha por espaços como Itaú Cultural, Petra Belas Artes, IMS Paulista e Auditório Ibirapuera, com preços populares ou entrada franca.

Confira os premiados: