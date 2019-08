O BrLab, único laboratório de desenvolvimento de projetos audiovisuais no Brasil que incentiva e recebe projetos de toda América Latina e Península Ibérica, acaba de divulgar os projetos selecionados para a sua nona edição. O evento, que será realizado de 3 a 9 de outubro, em São Paulo, promoverá, ainda, diversas atividades abertas ao público.

Este ano, o BrLab recebeu 487 inscrições, sendo 293 brasileiras e 193 estrangeiras, e foram selecionados 12 projetos. Deste total, 6 são brasileiros e 6 representam os países Argentina, Chile, Cuba, Peru, Porto Rico e República Dominicana. A comissão de seleção foi formada por Anita Rocha da Silveira, Carla Saavedra, Davi Pretto, Emanuelle Déprats, Eva Morsch Khin, Fernanda De Capua, Flavia Candida, Giovani Barros, Jaqueline Souza, Julia Alves, Marcel Beltrán, Marcio Miranda Perez, Mariana Pinheiro, Moira Toledo, Paulo de Carvalho, Rafael Sampaio e Vitor Graize, todos profissionais de diferentes áreas do setor audiovisual no Brasil e no exterior.

Integram a seleção futuros filmes de cineastas premiados e novos talentos audiovisuais da região, como a atriz chilena Manuela Martelli, que participa com o projeto de longa “Deshielo”. Também participam o cubano Carlos Lechuga, com “Vicenta B”, seu terceiro longa-metragem, e os brasileiros Juliana Antunes, com “Bate-Volta Copacabana”, Paulo Pastorello, com “As Batalhas Noturnas”, e Alice Riff e Vanessa Fort, com “O que Está por Vir”, entre outros.

Os escolhidos para a oitava edição do BrLab participam de consultorias com a cineasta Mariana Rondón, diretora do premiado filme “Pelo Malo”; a consultora de direção mexicana Paula Astorga; a roteirista brasileira Iana Paro Cossoy; o diretor e roteirista brasileiro Marcelo Gomes; os premiados produtores Agustina Llambi-Campbell (Argentina) e Giancarlo Nasi (Chile), além de diversos outros palestrantes e convidados que compõem a programação de conteúdos e atividades.

Pela segunda vez, o BrLab organiza um pioneiro workshop de montagem para projetos já filmados, que passaram, em estágio de desenvolvimento, pelo BrLab ou pelo 3 Puertos Cine, rede internacional de laboratórios do qual o BrLab é parte na organização dessa atividade. Os selecionados para participar desta seção, para filmes já rodados, representam a Colômbia (“Como el Cielo Después de Llover”, filme de Mercedes Gaviria), o Chile (filme “Idaho” de Nicolás Molina) e o Brasil (filme “O Livro dos Prazeres”, de Marcela Lordy). Os três filmes terão consultorias individuais de montagem com montadores profissionais premiados, como Fernando Epstein (Uruguai, montador de “Las Herederas”, “Boi Neon”, entre outros), Karen Akerman (Brasil, montadora de “O Lobo Atrás da Porta”, entre outros) e Soledad Salfate (Chile, montadora do “A Mulher Fantástica”, filme vencedor do Oscar de Melhor Filme estrangeiro em 2018).

Os projetos participantes do BrLab concorrem a prêmios oferecidos por diferentes instituições parceiras, como Vitrine Filmes (prêmio-aquisição para projeto estrangeiro e prêmio de desenvolvimento no valor de R$70mil para projeto brasileiro), Pop Up Film Residency (seleção de um projeto para compor a seleção da residência), Festival de Toulouse (seleção de um projeto para o Cinéma em Dévellopement), entre outros. Destaca-se ainda o fato de que um dos 6 projetos brasileiros participantes da edição 2019 do BrLab integrará a Incubadora Paradiso de Roteiros 2020, um programa do Projeto Paradiso, iniciativa de apoio aos talentos do audiovisual brasileiro. Dentro da Incubadora, o roteirista recebe uma bolsa no valor total de R$ 30.000 (R$ 5.000 mensal), além de mentorias, doctoring, consultorias em desenho de audiência, incentivos para a inserção no circuito internacional e outros apoios adequados às necessidades de cada projeto. O projeto será selecionado por uma comissão avaliadora competente constituída pelo Projeto Paradiso para este fim.

Conheça todos os longas selecionados para o BrLab 2019:

- AS BATALHAS NOTURNAS, de Paulo Pastorelo. Produção Clara Ramos, Loma Filmes – São Paulo/SP, Brasil

-BATE VOLTA COPACABANA, de Juliana Antunes. Produção Marcella Jacques, Ventura – Belo Horizonte/MG, Brasil

-COSPLAY, de Fabio Leal. Produção: Dora Amorim e Thais Vidal, Ponte Produções – Recife/PE, Brasil

-EL DESHIELO, de Manuela Martelli. Produção: Alejandra García, Wood Producciones – Chile

-EL DIA DEL PEZ, de Miguel Angel Moullet. Produção: Hernán Perez, El Navegante Films – Peru

-ALMAMULA, de Juan Sebastián Torales. Produção: Pilar Peredo, Tu Vas Voir – Argentina / França

-NÃO ESTAMOS SONHANDO, de Ulisses Arthur. Produção: Thamires Vieira, Céu Vermelho Fogo – Maceió/AL, Brasil

-O ESTRANHO, de Flora Dias e Juruna Mallon. Produção: Lara Lima, Lira Cinematográfica – São Paulo/SP, Brasil

- O QUE ESTÁ POR VIR, de Alice Riff e Vanessa Fort. Produção: Alice Riff, Studio Riff – São Paulo / SP, Brasil

-SARAH, de Álvaro Aponte-Centeno. Produção: Fernando Santos Días, Moriviví – Puerto Rico / República Dominicana

-VICENTA B, de Carlos Lechuga. Produção: Claudia Calviño, Producciones de la 5a Avenida – Cuba

-LA MISTERIOSA MIRADA DEL FLAMENCO, de Diego Céspedes – Chile – seleccionado em aliança com Cinéma en Développement do Festival Cinelatino de Toulouse

Também integram a seleção três filmes em fase de montagem, selecionados para participar da segunda edição do 3 PUERTOS CINE – Montagem – BRLab:

-COMO EL CIELO DESPUÉS DE LLOVER, de Mercedes Gaviria. Montagem: Florencia Gomez Garcia. Produção: Antorcha Films (Colômbia)

-IDAHO, de Nicolás Molina. Montagem: Camila Mercadal. Produção: Pequén Producciones (Chile)

-O LIVRO DOS PRAZERES, de Marcela Lordy. Montagem: Rosario Suárez. Producción: Big Bonsai (Brasil), Rizoma Films (Argentina)