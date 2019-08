DPA 3 – Uma Aventura no Fim do Mundo, dirigido por Mauro Lima, está sendo rodado no Rio de Janeiro. Klara Castanho e Alexandra Richter estão nos papeis das malvadas bruxas Duvíboira e Dunhoca.

Dessa vez, os imbatíveis, invencíveis e incomparáveis Detetives do Prédio Azul vão precisar de luvas, casacos e botas. Unidos à feiticeira Berenice (Nicole Orsini), que já é membro honorário do grupo, eles vão, literalmente, para o Fim do Mundo, como é conhecida a região de Ushuaia, na Patagônia Argentina, que será uma das locações do novo filme.

Na terceira saga da produção nacional e marca líder do canal Gloob, Pippo (Pedro Henriques Motta), Bento (Anderson Lima) e Sol (Letícia Braga) se vêem em apuros, quando Severino (Ronaldo Reis) encontra um objeto em meio aos escombros de um avião. O que parecia uma inofensiva relíquia era, na verdade, uma das faces do Medalhão de Uzur, responsável por controlar e manipular toda a magia existente no mundo. Assim que coloca o artefato no pescoço, o porteiro tão querido começa a se transformar em uma figura malígna. Quando as coisas pareciam não poder ficar piores, as bruxas Duvíbora (Alexandra Richter) e sua filha Dunhoca (Klara Castanho) estão dispostas a fazer qualquer coisa para colocar as mãos na relíquia.

Com distribuição da Paris Filmes, o filme tem estreia nos cinemas prevista para junho de 2020.