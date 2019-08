A Paris Filmes reedita a bem-sucedida iniciativa Projeto Escola, idealizada no início de 2018, com o filme “Extraordinário” (Wonder). A partir desta semana, a distribuidora retomará o projeto com o filme “Turma da Mônica – Laços”, que já levou mais de 2 milhões de espectadores às salas de cinema.

Na trama, dirigida por Daniel Rezende, vemos a Turma da Mônica em carne e osso à procura do paradeiro do cãozinho Floquinho. “Turma da Mônica – Laços” reforça não somente o valor da gentileza e da amizade, simbolicamente representado pelos laços, como também a responsabilidade que devemos ter ao cuidar dos bichinhos. A partir deste mote, a Paris Filmes facilita e incentiva a realização de sessões do filme no cinema, para escolas e instituições de ensino de todo o país, possibilitando debates pedagógicos entre grupos de estudantes e/ou professores, psicólogos e pedagogos.

Além do desconto para exibição do filme nos cinemas e as tarifas especiais para aquisição de combos (pipoca + refrigerante), a distribuidora fornecerá uma cartilha elaborada em conjunto com profissionais da área educacional, com intuito de auxiliar as discussões relacionadas ao filme e à vida de jovens e crianças.

Educadores e estudantes interessados em estreitar os laços de respeito e amizade nas escolas podem agendar as sessões do filme e obter mais informações pelo e-mail projetosespeciais@parisfilmes.com.br.

“Turma da Mônica – Laços” é baseado na obra homônima lançada em 2013 pelos irmãos Vitor e Lu Cafaggi, que se tornou a graphic novel brasileira mais vendida do país. O filme é uma produção da Biônica Filmes e Quintal Digital, em coprodução com a Mauricio de Sousa Produções, Latina Estudio, Paris Entretenimento, Paramount Pictures e Globo Filmes. A distribuição é da Paris Filmes e Downtown Filmes.