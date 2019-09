O É Tudo Verdade – Festival Internacional de Documentários abriu, nesta segunda, dia 16 de setembro, as inscrições para filmes visando a participação na 25ª edição do evento, em 2020. Fundado e dirigido pelo crítico de cinema Amir Labaki, o 25º É Tudo Verdade acontecerá entre 26 de março e 5 de abril, simultaneamente, em São Paulo e no Rio de Janeiro.

A data final para inscrições é 12 dezembro. A consulta ao regulamento e o encaminhamento de inscrições devem ser feitos por meio do site www.etudoverdade.com.br.

Reconhecido pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas dos EUA como um festival classificatório para o Oscar, o É Tudo Verdade qualifica automaticamente as produções vencedoras nas competições brasileira e internacional de Longas/Médias-Metragens e de Curtas-Metragens para inscrição direta visando a disputa do Oscar para melhor documentário de longa-metragem e documentário de curta-metragem.