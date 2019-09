O Instituto Querô, em parceria com a Fundação Salvador Arena, está com inscrições abertas para o Prêmio do Minuto Querô na Escola. Podem participar jovens de 14 a 25 anos, estudantes do Ensino Fundamental, Médio e Superior. As inscrições seguem até 18 de outubro, pelo link www.bit.ly/premiodominuto.

Após realizar a inscrição, o participante deve produzir um minimetragem com o tema ”Setembro Amarelo: Razões para Curtir a Vida”, no formato ficção. O filme deve ter duração de um minuto a um minuto e 59 segundos, incluindo os créditos, e pode ser feito com câmera ou celular (de acordo com os formatos especificados no Regulamento – www.bit.ly/premiodominuto-Regulamento).

O minimetragem pode ser enviado até 1º de novembro, para o e-mail premiodominuto@institutoquero.org, através de link para download (via wetransfer, google drive ou MEGA), junto com os documentos de autorização de imagem das pessoas que aparecem no vídeo e termo de participação assinados.

Após este prazo final de envio, todos os curtinhas serão avaliados pela equipe do Instituto Querô, que entrará em contato com os selecionados. Os minimetragens escolhidos serão postados todos no mesmo dia e horário, no canal www.youtube.com/queronaescola, para mais de 200 mil inscritos. A partir daí, é só curtir, comentar e compartilhar o seu vídeo com os amigos no período de 12 de novembro até às 23h59 do dia 2 de dezembro. Aquele que tiver o maior número de visualizações até esta data recebe o “Prêmio do Minuto – Querô na Escola” no valor de mil reais.

Dúvidas durante a produção do minimetragem podem ser tiradas com a equipe Querô pelo WhatsApp (13) 99206-1485, de segunda a sexta-feira, das 10h às 18h.