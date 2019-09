O 52º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro decidiu prorrogar as inscrições para a Mostra Competitiva, até às 23h59 da próxima terça-feira (17/09). Os realizadores poderão inscrever suas obras pelo site www.festivaldebrasilia.com.br.

A lista dos filmes selecionados para a Mostra Competitiva será divulgada até o dia 23 de outubro. Sete obras com duração igual ou superior a 70 minutos concorrerão ao Troféu Candango na categoria de longa-metragem; e 14 com duração inferior a 30 minutos disputarão entre os curtas. A seleção dos filmes será feita por comissões curadoras constituídas por profissionais com comprovada experiência na área de cinema brasileiro, sendo: cinco integrantes para selecionar os longas outros cinco para escolher os curtas-metragens.

A Mostra Competitiva do 52º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro será realizada de 22 de novembro a 1º de dezembro.

Confira a premiação oferecida pelo festival:

Mostra Competitiva

Categoria longa-metragem:

Melhor Filme de longa-metragem – R$ 50.000,00

Melhor Direção – R$ 30.000,00

Melhor Ator – R$15.000,00

Melhor Atriz – R$ 15.000,00

Melhor Ator Coadjuvante – R$ 10.000,00

Melhor Atriz Coadjuvante – R$ 10.000,00

Melhor Roteiro – R$ 10.000,00

Melhor Fotografia R$ 10.000,00

Melhor Direção de Arte – R$ 10.000,00

Melhor Trilha Sonora – R$ 10.000,00

Melhor Som – R$ 10.000,00

Melhor Montagem – R$ 10.000,00

Prêmio Especial do Júri – R$ 10.000,00

Categoria de curta-metragem:

Melhor Filme de curta-metragem – R$ 20.000,00

Melhor Direção – R$ 10.000,00

Melhor Ator – R$ 5.000,00

Melhor Atriz – R$ 5.000,00

Melhor Roteiro – R$ 5.000,00

Melhor Fotografia – R$ 5.000,00

Melhor Direção de Arte – R$ 5.000,00

Melhor Trilha Sonora – R$ 5.000,00

Melhor Som – R$ 5.000,00

Melhor Montagem – R$ 5.000,00