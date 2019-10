Depois de participar de grandes sucessos no cinema, como Vai que Cola 1 e 2 e Farofeiros, Cacau Protásio vai protagonizar seu primeiro longa: a comédia A Sogra Perfeita, que começou a ser rodada no dia 11 de outubro, em São Paulo. Com produção da Paris Entretenimento, direção de Cris D’Amato e roteiro de Flávia Guimarães e Bia Crespo, o filme conta a história de Neide, personagem criada especialmente para a atriz. Também estão no elenco André Mattos, Luis Navarro, Evelyn Castro, Polliana Aleixo, Marcelo Laham, Roberta Freitas, Inah de Carvalho, entre outros. Rodrigo Sant’Anna faz uma participação especial no papel do cabeleireiro Eddy, solteiro, chique, que gasta todo o salário comprando roupas de marca em outlets.

Prestes a fazer 45 anos, Neide é uma mulher batalhadora que venceu na vida e hoje é dona do Neide’s, o melhor salão de beleza da Vila Cleyde, Zona Leste de São Paulo. O fictício bairro é repleto de simpáticas casas onde todo mundo se conhece: o padeiro Oliveira (Marcelo Laham) – um português fajuto fã confesso de Neide –, a fofoqueira Dona Binoca (Inah de Carvalho), Dona Lucia (Maria do Carmo Soares), ninguém está de fora do grupo de Whatsapp da vizinhança.

Desde que se separou de Jailson (André Mattos), Neide – que divide com o ex um sobrado onde funcionam seu salão e uma oficina mecânica – sonha em viver intensamente a vida de solteira. Mas seu filho mais velho, Fábio Júnior (Luís Navarro), nem pensa em sair da casa da mãe, o que só atrapalha seus planos, enquanto o mais novo, Paulo Ricardo (Fernando Rubro), mora em Campinas e é um bem sucedido advogado. Fábio trabalha testando games e passa dia e noite em frente ao computador – situação que só deixa Neide mais angustiada. Como ele vai conhecer alguém? Se apaixonar? Casar?

Às vésperas das comemorações dos seus 45, Neide decide acatar a ideia de Sheila (Evelyn Castro), a melhor amiga, e dar uma forcinha para o Fábio Júnior. Então, arma um plano: treinar alguém para conquistar o filho. A garota escolhida é a ingênua Ciléia (Polliana Aleixo), recém-contratada como recepcionista do salão – magrela, cabelo escorrido, tímida, meio atrapalhada –, que entra no jogo de Neide, porque simpatiza de verdade com Fábio Júnior. O plano parece um sucesso absoluto, e o casal vive um romance digno de uma canção de Fábio Junior, mas uma reviravolta na trama faz tudo voltar à estaca zero.

A hilariante comédia de costumes será rodada em locações de São Paulo e tem estreia prevista para abril de 2020. A distribuição é da Paris Filmes e Downtown Filmes.