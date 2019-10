A 4ª edição da Semana Tupiniquim Cineflix entra em cartaz a partir do dia 21 de novembro, em todas as 17 unidades da rede, distribuídas em cinco Estados e no Distrito Federal. A iniciativa é da rede exibidora Cineflix, cuja intenção é celebrar a qualidade artística do cinema brasileiro contemporâneo com a exibição dos principais títulos nacionais lançados no decorrer do ano.

A novidade da 4ª Semana Tupiniquim é a estreia de uma nova estrutura. Além dos grandes lançamentos do circuito, na programação serão exibidos curtas-metragens produzidos em território nacional, seja ficção, documentário, animação ou vídeo experimental.

A seleção dos curtas-metragens exibidos na 4ª Semana Tupiniquim será via inscrição. Os realizadores que se interessarem em submeter os seus filmes com até 20 minutos de duração, conforme indica o regulamento, tem até o dia 28 de outubro para preencher e enviar a formulário. A inscrição dos curtas é gratuita e aberta para todo o Brasil.

Os filmes contemplados com sessão garantida na Semana Tupiniquim serão definidos por uma comissão formada de profissionais ligados ao audiovisual. O resultado, bem como a programação completa de filmes, serão anunciados na primeira semana de novembro.

Tanto o edital de regulamento quanto a ficha de inscrição para submeter os curtas-metragens podem ser acessados no site cineflix.com.br/tupiniquim. Dúvidas podem ser encaminhadas para o e-mail tupiniquim@cineflix.com.br.