O Los Angeles Brazilian Film Festival encerrou a sua 12ª edição nesta quinta-feira (17), com a cerimônia de premiação realizada no Monica Film Center, em Santa Mônica. O filme “Pacarrete”, do cearense Allan Deberton, foi o grande vencedor da noite, levando cinco troféus LABRFF: Melhor Filme, Melhor Atriz (Marcélia Cartaxo), Melhor Roteirista (Allan Deberton), Melhor Diretor (Allan Deberton) e Melhor Edição (Joana Collier).

O prêmio de Melhor Documentário ficou com “Meu Nome é Daniel”, de Daniel Gonçalves, e o de Melhor Ator foi para Du Moscovis (Veneza).

Também foi divulgada a lista dos vencedores o 1º Los Angeles Latin Music Video Festival, a competição de videoclipes que estreou este ano dentro do LABRFF.

Confira a lista completa de premiados do LABRFF:

Melhor Filme: “Pacarrete”, de Allan Deberton;

Melhor Documentário: “Meu Nome é Daniel”, de Daniel Gonçalves;

Melhor Diretor: Allan Deberton (“Pacarrete”);

Melhor Ator: Du Moscovis (“Veneza”);

Melhor Atriz: Marcélia Cartaxo (“Pacarrete”);

Melhor Ator Coadjuvante: André Mattos (“Veneza”);

Melhor Atriz Coadjuvante: Carol Castro (“Veneza”);

Melhor Filme da Mostra Walfredo Rodrigues (Spotlight Paraíba): “Rebento”, de André Morais;Melhor Curta (empate): “Rosas”, de Ivann Willing; e “O Menino da Terra do Sol”, de Michel Marchetti;

Melhor Roteirista: Allan Deberton (“Pacarrete”);

Melhor Fotografia: Gustavo Hadba (“Veneza”);

Melhor Edição: Joana Collier (“Pacarrete”);

Melhor Trilha Sonora: Berna Seppas (“Boca de Ouro”);

Melhor Curta Internacional: “Tyler”, de Joel Junior;

Melhor Young Filmmaker (Brasil): “O Véu de Amani”, de Renata Diniz

Melhor Young Filmmaker (EUA): “Roses are Blind” de Gui Agustini, e “Mariposa”, de Dimitri Luedemann;

Reconhecimento Especial: “O Grande Amor de um Lobo”, de Kennel Rógis e Adrianderson Barbosa;

Reconhecimento especial: “Essência”, de Lael Arruda e Lúcio Cesar Fernandes;

Reconhecimento Especial para Melhor Ator Mirim: Eduardo Giovanella (“O Menino da Terra do Sol”);

Reconhecimento Especial: “Expedição 21”, de Alex Duarte;

Reconhecimento Especial: Caden Andreus (Tyler).

Confira a lista completa de premiados do LAMV:

Melhor Videoclipe: “Saci” (Baiana System), de Rafael Kent;

Melhor Diretor: Rafael Kent (“Saci”, da Baiana System);

Melhor Fotografia: “Coração Cigano” (Lia Paris), Gleeson Paulino e Jens Ostberg;

Melhor Edição: “Coração Cigano” (Lia Paris), de Gleeson Paulino e “Saci”, de Rafael Kent;

Melhor Lançamento: “We are the Nature”, de Marcos Negrão e “AA Song”, de Gabriel Novis;

Melhor Voz: Alex Albino.