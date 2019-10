As inscrições para participar do curso francês, inédito no Brasil, se encerram no dia 18 de outubro e são direcionadas para produtores que tenha pelo menos 5 anos de experiência. O Workshop Fémis de Produção Criativa, com Juliette Grandmont, produtora de I Am Not a Witch, acontece entre 25 e 29 de novembro, no Rio de Janeiro, em período integral (9h às 18h), sem custos de inscrição para o participante. O curso é promovido pela escola francesa Lá Femis, fundada pelo CNC, e chega ao Brasil por iniciativa do Projeto Paradiso, em parceria com o Festival do Rio e SICAV. Será antes do festival, que este ano acontece em dezembro.

A francesa Juliette Grandmont é produtora e coprodutora de sete longas e 25 curtas-metragens, selecionados e premiados em mais de 120 festivais. Seu filme mais recente I Am Not a Witch, foi indicado para representar o Reino Unido no Oscar 2019 de melhor filme estrangeiro. O curso contará também com a participação da brasileira Tatiana Leite, produtora de Benzinho.

O workshop aborda o papel do produtor criativo, desde sua participação no processo de escrita de uma obra audiovisual até o desenvolvimento e financiamento. Desenvolve também a questão da coprodução internacional apresentando oportunidades e ferramentas para navegar este universo. É direcionado para produtores com pelo menos cinco anos de experiência em produção de cinema, que tenham produzido pelo menos um filme de ficção e/ou tenham produzido e lançado ao menos 3 curtas de ficção em festivais ou canais de TV. Os produtores selecionados serão anunciados em 7 de novembro.

Mais informações e o regulamento estão disponíveis em www.projetoparadiso.org.br.