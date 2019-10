Conhecido por conquistar jovens e adultos com suas histórias marcantes, John Green viu A Culpa é das Estrelas e Cidades de Papel ganharem as telas do cinema e se tornarem sucesso de público em suas adaptações. Agora, um dos livros do autor chegará à em uma série televisiva, que estreia em 18 de outubro, nos EUA.

Para celebrar o lançamento da adaptação de Quem é Você, Alasca?, a Intrínseca preparou uma sobrecapa inspirada no pôster da produção estrelada por Kristine Froseth e Charlie Plummer. Com muita sensibilidade, a história mergulha nos medos, angústias e sonhos dos jovens Miles Halter e Alasca Young, retratando o impacto indelével que uma vida pode exercer sobre outra.

Miles é fascinado pelas últimas palavras de grandes personalidades da história, mas está cansado de ter só isso para livrá-lo do tédio de sua vida com os pais. Em busca do que o poeta François Rabelais chamou em seu leito de morte de o “Grande Talvez”, Miles sai de casa para ingressar na Escola Culver Creek, um internato no Alabama. Lá, ele conhece Alasca, uma menina enigmática, engraçada e intensa que vai catapultar Miles sem misericórdia na direção do Grande Talvez.

Sobre o autor: John Green, autor de A Culpa é das Estrelas, Cidades de Papel, O Teorema Katherine e Tartarugas Até Lá Embaixo, é um dos escritores norte-americanos mais queridos pelo público jovem. Autor best-seller do The New York Times, agraciado, dentre outros prêmios, com a Printz Medal e o Printz Honor, da American Library Association, e com o Edgar Award, foi duas vezes finalista do prêmio literário do LA Times. Em 2014, John figurou entre as cem pessoas mais influentes do mundo na lista da revista Time. Com o irmão, Hank, mantém o canal do YouTube “Vlogbrothers”, um dos projetos de vídeo on-line mais populares da internet. Mora com a mulher e os dois filhos em Indianápolis, Indiana.