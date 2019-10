Tio Tony, o carismático personagem que marcou a carreira do ator e humorista Marcus Majella, está de volta. O diretor Pedro Antônio (de Tô Ryca, Altas Expectativas, Um Tio Quase Perfeito, além dos ainda inéditos Os Salafrários e Uma Pitada de Sorte) começou a rodar, no Rio, o longa Um Tio Quase Perfeito 2, que vai trazer de volta o adorável trambiqueiro. A sequência do “family film” tem produção da Arpoador Audiovisual, coprodução da Morena Filmes, Globo Filmes e Sony Pictures, e distribuição da H2O Films.

Unanimidade entre as crianças, Tio Tony (Marcus Majella) agora é professor da escola dos sobrinhos, Patricia (Julia Svacinna), Valentina (Soffia Monteiro) e João (João Barreto), e tem tentado ficar longe das falcatruas arquitetadas pela mãe, Cecilia (Ana Lucia Torre). Ele mora ao lado da irmã, Angela (Letícia Isnard), e tudo parece estar na mais perfeita paz, até que Beto (Danton Mello) surge com potencial para ocupar o lugar preferido de Tony: o coração dos sobrinhos.

Beto (Danton Mello) é o cara que beira a perfeição: honesto, politicamente correto, defensor de uma alimentação saudável, bem sucedido e… namorado de Angela. Porém, o partidão se torna uma ameaça assim que anuncia à família que eles vão se casar. Em contraste com a empolgação das crianças, que adoram o ‘tio Beto’, Tony vê sua soberania com os pequenos em cheque e começa a bolar planos pra tirar o futuro cunhado da jogada. Tony conta com uma ajuda de peso, Rodrigo (Fhelipe Gomes), filho de Beto, um adolescente que não parece nada feliz com a chegada dos novos meio-irmãos.

Sabotar sua loja de orgânicos, tentar manchar a reputação de Beto com as crianças, promover um encontro de Angela com o ex e tudo mais que não seja ‘coisa que morre’ são alguns dos planos de Tony para impedir o casamento da irmã.

O filme será rodado em seis semanas, em locações como a Petrópolis – Região Serrana do Rio –, Lagoa Rodrigo de Freitas, Laranjeiras, Cosme Velho, Itanhangá, Grajaú e Ipanema.