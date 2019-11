Vinicius de Moraes © VM Cultural/DR

A série “Noturnos”, do Canal Brasil, com produção de A Fábrica, vai revelar um lado menos conhecido mas fascinante da obra de Vinicius de Moraes. Os episódios adaptam poemas e contos curtos do Poetinha num gênero surpreendente: o terror. As gravações começaram esta semana, em São Paulo.

Com criação e direção-geral da dupla Marco Dutra e Caetano Gotardo (de “As Boas Maneiras”), e ideia original de Renato Fagundes, a minissérie de seis episódios – cada um com 35’ – tem como ponto de partida fragmentos de contos curtos de Vinicius, como Balada do Morto Vivo, O Mágico, Operário em Construção, Conto Carioca, Conto Rápido, A Grande Voz e O Incriado. O elenco reúne nomes como Andrea Marquee, Ícaro Silva, Marjorie Estiano, Rafael Losso e Vaneza Oliveira.

Com narrativas sombrias e em formato de antologia, a minissérie tem previsão de estreia para o segundo semestre de 2020. Cada episódio narra uma história independente e completa, adaptada livremente com personagens e a narrativa interligadas. Presos num teatro por conta de numa tempestade que inundou a cidade, os atores de uma companhia teatral trocam experiências e histórias que fazem referência a vários subgêneros dentro do terror, do gore ao psicológico.

Os cenários variam: o Rio de Janeiro dos anos 60; um condomínio de luxo em construção; um vilarejo ribeirinho no meio da Amazônia; uma casa grande no distrito dos diamantes na Minas Gerais do século 18; uma cidade do interior paulista nos anos 90; e uma igreja evangélica numa favela carioca nos dias de hoje.

O tom é de terror psicológico, em busca do equilíbrio entre estilo sofisticado e apelo popular que marca a obra de Vinicius de Moraes. No caso, um Vinicius revelador, inesperado.

Escritos por Caetano Gotardo, Marco Dutra, Gustavo Vinagre e Alice Marcone, os episódios têm diferentes diretores convidados, todos da nova geração do terror nacional. Fazem parte da lista nomes como Gabriela Amaral Almeida, Vinícius Silva e Rodrigo Aragão.