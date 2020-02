A realidade de latino-americanos que trocaram seus países em busca do sonho de viver melhor nos Estados Unidos é retratada na série “Opção América”, que estreia dia 5 de fevereiro, às 19h30, no Canal Brasil, em sete episódios de 25 minutos cada. Dirigida por Adriana L. Dutra, a atração traz o depoimento de pessoas que deixaram seus lares por vontade própria ou por algum fator que os obrigaram a tomar tal atitude.

Miguel Sigler (Cuba), Hugo Acha (Bolivia), Beto Giraldo (Colombia), Adriana Mendes (Venezuela), Urbano Santos (Brasil), Alba Leguizamon (Argentina) e Angie Bell (Haiti) possuem passados muito distintos. A única coisa que os une é a vida na América do Norte, pelos motivos mais distintos. Na série, os entrevistados comentam como chegaram aos Estados Unidos, contam as razões para imigrar, refletem sobre a falta de esperança de um futuro melhor em suas terras natais e revelam as dificuldades de viver em um lugar completamente diferente do que estavam acostumados.