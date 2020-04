Arya Stark, de "Game of Thrones"

Criador de método inédito para desenvolver roteiro e personagens, Hermes Leal, PhD em Narrativa de Ficção, com doutorado em Semiótica das Paixões, realiza live gratuita para introduzir nova teoria da “emoção” que vem se juntar à da “ação”, no desenvolvimento de histórias de ficção para cinema e TV, com um foco na jornada de vingança do personagem Arya, de “Game of Thrones”.

A live será nesta sexta-feira, 10 de abril, às 17h, através das redes sociais, e será voltada para roteiristas, escritores, experientes ou iniciantes, que gostariam de saber como desenvolver uma narrativa de vingança perfeita, baseada em uma nova teoria da narrativa, chamada de Semiótica das Paixões, que levou mais de 30 anos para se desenvolver, e que revela como funciona as emoções dos personagens na narrativa, e não somente as suas ações. É uma ciência nova, que leva em conta uma nova visão da narrativa, de um “estado de coisas para um estado de alma”, na construção de histórias a partir do que sentem os personagens.

E isso será demonstrado através do percurso de vingança de Arya e Hamlet, ambos motivados pela paixão do ódio, buscando matar seus inimigos para também liquidar o ódio que sentem. O personagem age para liquidar seus inimigos, que lhe causaram danos e sofrimento, mas também para liquidar o sentimento de ódio que o jogou na vingança. Uma teoria nova, da emoção, para somar-se a teoria da narrativa da ação, muito difundida, principalmente, por Syd Field, para escrevermos uma história perfeita.

Hermes Leal é PhD em Narrativa de Ficção, Mestre em Cinema pela ECA/USP, e Doutor em Linguística e Semiótica das Paixões, pela FFLCH/USP, escritor e roteirista, que está lançando essa nova teoria da emoção após 30 anos de pesquisa, em um livro chamado “As Paixões nos Personagens”, com tradução para o inglês, francês e espanhol, sendo que seu lançamento se deu primeiro no mercado internacional, no qual teve uma boa aceitação. Agora, está sendo lançado no Brasil em forma de um Masterclass internacional (http://screenwriteronline.com/br) gravado em vídeo, com legendas em quatro línguas, incluindo o coreano. No livro e na Masterclass, o autor aplica a nova teoria da emoção em filmes, como “Roma” e “Parasita”, e séries, como “Game of Thrones” e “Westworld”.

A live será transmitida ao vivo pelas redes sociais do Screenwriter Online, Facebook, Instagram e Youtube.