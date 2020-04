No mês de abril, o Instituto de Conteúdos Audiovisuais Brasileiros (ICAB) realiza o Circuito ICAB Webinar, ciclo de videoconferências com especialistas da indústria criativa, especialmente do segmento audiovisual, para compartilhamento de experiências e diálogo sobre criação, produção, práticas e tendências de mercado.

A primeira edição acontece na próxima sexta-feira, dia 3 de abril, às 16h, com Hermes Leal, escritor, jornalista, diretor e roteirista, PhD em Narrativa de Ficção, que abordará características essenciais da atividade e apresentará, através da nova teoria da narrativa da emoção, que a “estrutura invisível” do roteiro de “Parasita” é um dos segredos do seu sucesso.

Esta nova teoria da emoção foi desenvolvida por Leal durante 30 anos de pesquisa no campo do Audiovisual e da Semiótica das Paixões, através de um mestrado em Cinema, com especialidade em Roteiro (ECA/USP), e de um doutorado em Linguística, em semiótica francesa (FFLCH/USP), que resultaram na publicação do livro “As Paixões na Narrativa – A Construção do Roteiro Cinematográfico” (Editora Perspectiva, Coleção Estudos, 2017). E, na aplicação da mesma tese em séries e filmes de sucesso, lançou, em 2020, o livro “As Paixões nos Personagens” (Screenwriter Online), criando um método inédito para o desenvolvimento de roteiros e personagens, que está inserido na Masterclass Narrativa de Ficção, um curso online completo, através de videoaulas, que aborda os conceitos desta nova teoria.

O Circuito ICAB Webinar conta com apoio da BRAVI – Brasil Audiovisual Independente, do CTAv – Centro Técnico Audiovisual, do FORCINE – Fórum Brasileiro de Ensino de Cinema e Audiovisual e da UVA – Universidade Veiga de Almeida.

O evento é online e gratuito, voltado a roteiristas iniciantes e estudantes de roteiro ou áreas correlatas. As vagas são limitadas. As inscrições devem ser feitas através do link https://forms.gle/BGRENDtNsmpprrXD7. Dúvidas podem ser enviadas para o email contato@icabrasil.org.