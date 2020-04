Os dilemas e os desafios enfrentados pela democracia representativa no mundo são postos em pauta pelo documentário inédito “O Paradoxo da Democracia”, longa do diretor Belisario Franca (“Soldados do Araguaia”, “Amazônia Eterna”), que estreia no canal Curta!. Produzida pela Giros Filmes, a produção foi viabilizada pelo canal através do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA).

O filme mostra que a noção de democracia foi posta em cheque em nações como Brasil, Estados Unidos, França, Egito e Ucrânia, por meio de fortes manifestações que culminaram na queda de governos, seja por vias eleitorais ou por golpes de estado. Pensadores respeitados em todo o mundo, como Jacques Rancière e Juan Carlos Monedero, analisam os diferentes contextos sociais em que está inserido esse sentimento de insatisfação, que parece unificar sociedades tão díspares.

A estreia no canal ocorre na Sexta da Sociedade, em 1º de maio, às 21h30.