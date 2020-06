Realizada pela Brasil Audiovisual Independente (BRAVI) com o apoio do ICAB – Instituto de Conteúdos Audiovisuais Brasileiros, a série Quintas às 19h propõe reflexões e abordará os diversos aspectos relacionados às questões estruturais do audiovisual em um inédito momento da indústria mundial do entretenimento.

Nos quatro encontros semanais, que acontecerão nos dias 11, 18 e 25 de junho, e 2 de julho, profissionais do setor dialogarão sobre consumo, produção e narrativas, entre outros temas. Mais do que um momento para unir pensamentos, a iniciativa pretende auxiliar na proposição de ações, compartilhamento de informações, identificação de tendências e networking entre os participantes.

O evento é gratuito, com foco em produtores, roteiristas, criadores, diretores, executivos do mercado, representantes de canais e plataformas, exibidores, estudantes e demais stakeholders da indústria audiovisual. Cada encontro terá uma hora de duração e os participantes poderão interagir com os palestrantes.

A série começa na quinta-feira, dia 11 de junho, com o tema principal Caminhos do Audiovisual durante e após a pandemia. Os convidados serão Alberto Pecegueiro, ex-diretor geral da Globosat, e Melissa Vogel, CEO Kantar Ibope Media, e a mediação será de Luis Antonio Silveira, Conselho Federal da BRAVI e Produtor Executivo de A Fábrica.

Para mais informações e inscrições, acesse https://forms.gle/VTEJG6kCD2rzjLqd6.