Até 21 de agosto, estão abertas as inscrições para o CURITIBAlab, o laboratório de desenvolvimento de projetos do Olhar de Cinema – Festival Internacional de Curitiba, voltado exclusivamente para projetos de primeiros longas-metragens de ficção em desenvolvimento.

A grande proposta do lab é se consolidar como um espaço de escuta, troca e construção de conhecimentos para quem está começando no universo dos longas-metragens. Em uma busca por nos adequarmos aos novos contextos decorrentes do COVID-19, a edição de 2020 será completamente online, por meio de plataforma de videoconferência. Seis projetos brasileiros de primeiro longa-metragem de ficção serão selecionados para receber, ao longo de 4 dias, consultorias nas áreas de Roteiro, Direção e Produção, assim como palestras e rodas de conversa com outros profissionais que participarão de programações paralelas do festival. As inscrições devem ser feitas pelo site www.olhardecinema.com.br.

Com a pandemia do COVID-19, seguindo as orientações das autoridades sanitárias, a data a edição de 2020 do Olhar de Cinema, que tradicionalmente acontece em junho, foi adiada e acontecerá de 7 a 15 de outubro. Parte da programação será online, possibilitando a participação de pessoas de todo o Brasil.