Mais recente longa-metragem de Paulo Sacramento, “O Olho e a Faca”, estreia no Canal Brasil no dia 1º/08, às 23h50. Na trama, Rodrigo Lombardi interpreta um protagonista dividido entre a vida em terra firme e em uma plataforma de petróleo. Maria Luisa Mendonça, Caco Ciocler, Debora Nascimento e Luis Melo também fazem parte do elenco.

Roberto (Rodrigo Lombardi) trabalha embarcado na extração do recurso natural mais disputado do planeta e seu ofício exige que ele passe boa parte de seu tempo ausente dos compromissos familiares. Em alto mar, ele tem uma rotina não apenas em algum lugar entre Rio de Janeiro e Santos, mas entre duas realidades completamente distintas. De um lado, em São Paulo, estão a esposa, Cris (Maria Luisa Mendonça) e o filho. Do outro, no Rio de Janeiro, a amante (Debora Nascimento).

O tempo do personagem principal, já curto devido às obrigações na plataforma, fica ainda mais escasso quando ele é promovido e se torna ainda mais ausente. O que deveria ser uma boa notícia, no entanto, inicia um processo de tensão latente no roteiro do protagonista. Quando está presente, ele é obrigado a lidar com o crescimento do filho, algo que ele acompanha cada vez mais de longe, a dificuldade de comunicação com a esposa e os problemas de uma vida amorosa dúbia. Na plataforma, convive com possíveis emergências, os treinamentos da rotina profissional, a distância de um dia a dia mais convencional e o sentimento de clausura dentro do gigantesco aparato. Cercado por máquinas e pela imensidão do mar, Roberto precisará decidir para onde as ondas vão lhe levar.