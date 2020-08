"Mais que Especiais", de Olivier Nakache e Éric Toledano

Como um aperitivo para o Festival de Cinema Judaico, que acontecerá em data ainda a ser definida por causa da pandemia, o clube A Hebraica organizou um pré-festival com apresentação online de dois grandes filmes inéditos no Brasil: o francês Mais que Especiais, de Olivier Nakache e Éric Toledano, com Vincent Cassel, e Quando Hitler Roubou o Coelho Cor-de-Rosa, da diretora alemã Caroline Link, vencedora do Oscar de melhor filme estrangeiro em 2003.

Para assistir aos filmes, basta se inscrever, gratuitamente, no site hebraica.org.br, até o dia 13 de agosto. Serão disponibilizados links de acesso à plataforma do YouTube do MIS, para o dia 15 de agosto, 15h e 20h, para o filme Mais que Especiais, e para o dia 16 de agosto, 15h e 20h, para o filme Quando Hitler Roubou o Coelho Cor-de-Rosa.