Alinhado com as agendas públicas nacionais e internacionais de equidade de gênero no cinema, o FIM – Festival Internacional de Mulheres no Cinema anunciou para novembro a sua 2ª edição. Com o objetivo de valorizar e premiar filmes dirigidos por mulheres e o protagonismo feminino em tela, o evento está com inscrições abertas para sua Mostra Competitiva Nacional.

Até o dia 10 de setembro, poderão ser inscritos, gratuitamente pelo site www.fimcine.com.br, longas-metragens de ficção, documentais ou de animação dirigidos por mulheres de todo o Brasil. Inéditas ou não, as obras devem ter sido concluídas nos últimos 24 meses. O comitê de curadoria, comandado por Beth Sá Freire e Marcia Vaz, selecionará cinco filmes entre os inscritos e caberá ao público eleger o vencedor, que receberá um prêmio de R$ 5 mil, destinado à sua diretora.

Neste ano, o FIM terá formato inteiramente online, permitindo que sua seleção de filmes, dirigidos e protagonizados por jovens e consagrados talentos femininos, chegue a públicos das mais diversas regiões do país. A programação também trará uma Mostra Internacional (não competitiva) e Programas Especiais.