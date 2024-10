Inscrições abertas para o Festival Cine Terreiro

O Projeto Cine Terreiro tem por missão a preservação da memória e identidade das culturas de matriz afro-brasileira e indígena. Sendo assim, o projeto retoma suas atividades, em sua quarta edição, através do Festival Cine Terreiro 2024 – Edição Salvador/BA, que está com inscrições abertas para novos filmes até 27 de outubro. A ficha de inscrição e o regulamento estão disponíveis no site www.cineterreiro.com.br. Em Salvador, o evento será realizado no Espaço Cultural da Barroquinha e no Subúrbio 360, de 27 a 29 de novembro, onde ocorrem as principais atividades do festival, algumas na modalidade presencial e outras online.

A iniciativa, originária do estado do Rio Grande do Norte, vai voltar a adquirir formato itinerante, iniciando suas ações em outubro com mostras e oficinas em três Territórios Sagrados: Ilê Áse Torrun Gunan, Ilé Àse Kòso Àrà Tó Iná e Ilê Axé Omin Ifan Quilombo Alto do Tororó. Ainda haverá exibições e rodas de conversa na Escola Comunitária Luiza Mahin e exibição no Parque Pedra de Xangô. Entre os dias 13 e 19 de novembro, o público poderá prestigiar a Mostra Retrospectiva Online, disponibilizada no site do festival, com filmes que fizeram parte das edições passadas. É o momento de recordar as obras da última edição, enquanto o público se prepara para os filmes que serão selecionados pela curadoria da edição atual.

No dia 27 pela manhã e da tarde haverá sessões para os alunos em escolas públicas do Subúrbio 360. No mesmo dia à noite ocorre a abertura oficial do Cine Terreiro, no Espaço Cultural da Barroquinha, com a apresentação musical do Coral Ecumênico da Bahia e a exibição de um filme convidado, chamado “Vozes da Fé”, que também foi contemplado no edital Salcine.

Nos dias 28 e 29, o Subúrbio 360 terá a exibição das três mostras competitivas do festival, chamadas Grão, Mar e Sal. Para os vencedores dessas mostras haverá uma bonificação no valor de R$ 1.000,00, além de premiação em serviços prestados e aluguel de equipamentos, cedidos em parceria pela empresa IgluLoc. Em seguida, após o festival presencial, o público terá a oportunidade de assistir os filmes selecionados na Mostra Online de 30 de novembro a 12 de dezembro.