“O Voo do Anjo” aborda com sensibilidade o tema do suicídio

“O Voo do Anjo”, escrito e dirigido por Alberto Araújo e protagonizado por Othon Bastos e Emílio Orciollo Netto, chega aos cinemas nacionais nesta quinta-feira, 24 de outubro, pela California Filmes. O filme, que aborda com respeito e sensibilidade o tema do suicídio e o poder de transformação por meio da amizade, estreia nas seguintes praças: São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, Goiânia, Campinas, Curitiba, Porto Alegre, Teresina e João Pessoa.

Rodado em Goiânia, com algumas sequências em Paraúna-GO, cidade de ecoturismo do Estado, “O Voo do Anjo” acompanha Vitor Almeida (Othon Baston), um professor de física aposentado que mora com seu filho Renan (Gustavo Duque), um cirurgião plástico, em uma cobertura luxuosa. Sua vida monótona muda com a chegada do entregador de comida Arthur (Emílio Orciollo Netto), que, deprimido após um trauma familiar, abandonou sua carreira como professor universitário de sociologia, e está em busca da purificação de uma forma irreversível.

Othon Bastos foi quem indicou o amigo de longa data Emílio Orciollo Netto para o papel de Arthur no filme. Eles já trabalharam juntos no teatro, na TV e até no cinema e construíram uma linda parceria profissional ao longo das últimas décadas.

Com produção de Fata Morgana-Olhar Cinematográfico de Goiânia, o projeto foi vencedor da Lei Paulo Gustavo (LPG) da Prefeitura de Goiânia.