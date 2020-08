O Primeiro Plano – Festival de Cinema de Juiz de Fora e Mercocidades prorrogou as inscrições para a 19ª edição do evento, que acontece entre os dias 27 de outubro e 1º de novembro. Novos cineastas interessados em apresentar seus trabalhos têm agora até o dia 31 de agosto para realizar a inscrição, no site www.primeiroplano.art.br.

A direção do festival reforça o interesse em promover Primeiro Plano 2020 de forma presencial, mas garante que, caso não seja possível, em razão das medidas restritivas atualmente em vigor, por conta da pandemia do novo coronavírus, outros meios serão utilizados para que o festival aconteça.

Como já é tradição, o Primeiro Plano é dividido em duas mostras, a Regional, voltada para trabalhos desenvolvidos em Juiz de Fora e Zona da Mata; e a Mercocidades, que tem como público-alvo filmes produzidos na América do Sul de diretores estreantes.

Serão premiados os melhores trabalhos nas categorias direção, som, fotografia, montagem, atuação, trilha musical, direção de arte e melhor filme.

Para participar do festival de cinema Primeiro Plano 2020 na Mostra Competitiva Regional, os interessados devem atender a alguns requisitos. Entre eles, ter filme curta-metragem de cineasta residente em Juiz de Fora e Zona da Mata. Já a Mostra Competitiva Mercocidades tem como público-alvo diretores estreantes de toda a América do Sul. As informações completas estão no edital publicado em nosso site.