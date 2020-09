O prefeito de João Pessoa, Luciano Cartaxo, lançou, na manhã desta sexta-feira (11/09), por meio da Fundação Cultural (Funjope), mais um edital Walfredo Rodriguez, que vai disponibilizar recursos de R$ 1,2 milhão para produção de longas e curtas-metragens. O edital vai selecionar sete projetos, sendo um longa-metragem no valor de R$ 800 mil, dois curtas-metragens no valor de R$ 100 mil, para diretores experientes, e quatro curtas-metragens no valor de R$ 50 mil, para diretores iniciantes.

As inscrições podem ser feitas a partir de segunda-feira (14/09) e vão até o dia 30 de outubro, na Funjope, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h, ou pelos Correios, endereçada à Funjope (Rua Duque de Caxias, 352 – Centro – CEP 58.010-821, João Pessoa/PB). Já o projeto técnico-artístico também deve ser enviado para o e-mail cinema.funjope@gmail.com, até as 23h59 do dia 30 de outubro.

O edital pode ser baixado no Portal da Transparência.