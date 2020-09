The Day I Lost my Shadow

Realizado exclusivamente online, na plataforma mundoarabe2020.icarabe.org (de 28 de agosto a 13 de setembro) e na plataforma Sesc Digital sescsp.org.br/cinemaemcasa (de 31 de agosto a 27 de setembro), a Mostra Mundo Árabe traz cinco filmes inéditos no Brasil e uma coletânea dos destaques do evento.

No dia 3 de setembro, às 17h, será realizado, no canal do ICArabe no Youtube, o bate-papo online com Soudade Kaadan, cineasta síria do filme inédito no Brasil The Day I Lost my Shadow (O dia em que perdi minha sombra), vencedor do Leão do Futuro no Festival Internacional de Cinema de Veneza, em 2018.

Também participam Esther Império Hamburger, professora titular do Departamento de Cinema, Televisão e Rádio da ECA/USP, e Flávia Guerra, documentarista, curadora e crítica de cinema.

Para assistir aos filmes gratuitamente e ser avisado dos bate-papos online no Youtube, basta acessar a plataforma e fazer o cadastro mundoarabe2020.icarabe.org.

O evento será transmitido pelo canal do YouTube do ICArabe, sem tradução, https://www.youtube.com/watch?v=nUwIcDhGeH0. Para assistir ao bate-papo com tradução, faça sua inscrição no Zoom: https://zoom.us/webinar/register/WN_n_oFCFeeTGujq6JeLxHoTA.