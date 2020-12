Último filme inédito de Domingos Oliveira, diretor, ator, autor de cinema e teatro, poeta e cineasta brasileiro, falecido em março de 2019, chega aos cinemas do Espaço Itaú de Cinema do Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre e Brasília, no dia 10 de dezembro. Com roteiro e direção de Domingos Oliveira, o documentário foi baseado em ideia e iniciativa da atriz Maria Ribeiro. A gravação ocorreu em uma tarde, na casa da própria atriz, com apenas duas câmeras.

O elenco, composto por Alexandre Nero, Carolina Dieckmann, Eduardo Moscovis, Fernanda Torres, Mateus Solano, Sophie Charlotte, Wagner Moura e a própria Maria Ribeiro, não cobrou cachê pela participação.

Na história de Os 8 Magníficos, um grupo de atores se reuniu numa festa e marcou outra. Eles eram oito. Com o compromisso de passar o dia juntos e conversar até o entardecer sobre o misterioso e controverso assunto, que é a alma do ator. Como no teatro, num trabalho de grupo, uma conversa agradável, sem barreiras, de coração aberto, mostrando ao público uma coisa que nunca viram. Um filme engraçado, com senso de humor e algumas ideias brilhantes que talvez fossem ditas sem querer. Um documentário de longa-metragem com momentos de uma inesperada emoção. Editado como se fosse Godard, exagerado na liberdade. O próprio diretor vira coadjuvante em cenas e narrativas.