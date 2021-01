“Atravessa a Vida”, novo documentário de João Jardim, estreia dia 14 de janeiro nos cinemas. O filme acompanha o cotidiano de uma turma do 3º ano, no interior do Sergipe, que se prepara para o Exame Nacional do Ensino Médio. O ENEM de 2021 terá início dia 17 de janeiro. O longa é uma produção da Copacabana Filmes e Fogo Azul Filmes, em coprodução com Globo Filmes, GloboNews e Canal Curta! e teve sua estreia mundial no 25º Festival É Tudo Verdade.

O documentário mergulha no universo escolar e adolescente dos jovens de Simão Dias, cidade de 40 mil habitantes no interior sergipano. O Centro de Excelência Dr. Milton Dortas, escola com cerca de mil alunos, representa um recorte das dificuldades na educação brasileira. Enquanto buscam o sonho de garantir um ensino superior gratuito, os alunos refletem temas urgentes –dentro e fora de sala de aula – como futuro, depressão, aborto, pena de morte e Ditadura Militar.